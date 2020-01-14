Сегодня, 14 января полиция Киева будет поддерживать правопорядок во время акций протеста, в том числе и возле здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-центр правоохранителей.

Сообщается, что полицейские заступили на усиленное дежурство в центре Киева из-за того, что там анонсировано проведение массовых акций. Помогать полицейским следить за порядком будут бойцы Нацгвардии.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня в столице у здания Верховной Рады планируют возобновить протестные акции по поводу закона о рынке земли. Организаторы сообщали, что сбор участников акции пройдет в 07:45, а сами акции протеста продлятся до 17 января.

Также "Страна" писала о том, почему аграрный Комитет Рады в турборежиме провел законопроект о продаже земли.