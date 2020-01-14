Орен Фальковиц, генеральный директор американской фирмы Area 1 Securit, которая занимается обеспечением компьютерной безопасности заявил не только о кибератаке хакеров из ГРУ России на сайты компании Burisma, но и о том, что была отмечена попытка взлома сайта студии "Квартал 95".

Фишинговая атака на сайт "Квартал 95", прошла перед Новым годом и по-видимому, была направлена на то, чтобы получить доступ к электронной переписке тогдашнего руководителя компании Ивана Баканова, которого Владимир Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года.

Об этом передает авторитетная американская газета The New York Times.

Остается добавить, что сам сайт "Квартала 95" не относитмся к категории специально защищенных.

Ранее "Страна" сообщала, что хакеры разместили фото окровавленного Трампа на сайте правительства США.