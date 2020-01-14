Во время ракетной атаки Ирана против украинского самолета, в результате чего погибли 176 человек, в небе над Тегераном также находился пассажирский самолет катарских авиалиний. Однако, судя по всему, иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадиль Мусави Беюки, передает РИА Новости.

"Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно", - заявил депутат.

Беюки рассказал, что скорее всего пилоты лайнера катарских авиалиений заметили свет в небе, и, заподозрив работу ПВО, сделали запрос диспетчерам, а те связались с ПВО Ирана, которые разрешили дальнейший полет экипажа.

Напомним, что Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

Ранее "Страна" писала о том, что главы Министерств иностранных дел пяти государств, граждане которых погибли при крушении украинского самолета МАУ под Тегераном, на этой неделе встретятся в Лондоне.