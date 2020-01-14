Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что 57 канадцев, погибших в результате крушенния в Иране лайнера МАУ, были бы живы, если бы не недавняя эскалация напряженности в регионе. Об этом канадский премьер рассказал в интервью для Global News.

"Это то, что происходит, когда у вас конфликт и война. Основной удар приходится на невинных жертв, и это напоминает, почему всем нам нужно так усердно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы снизить напряженность и найти путь, который не включает дальнейшие конфликты и убийства", - заявил Трюдо.

Премьер-министр Канады также сказал, что говорил с президентом США Дональдом Трампом об инциденте.

"Я говорил с ним и говорил о необходимости снижения напряженности, - сказал он. - Я говорил об огромном горе, которое испытывают канадцы, и о необходимости четких ответов на вопрос, как это произошло и как мы собираемся сделать так, чтобы это никогда не повторилось".

Так же премьер Канады сказал, что в центре внимания правительства сейчас остаются жертвы, хотя могут пройти "недели, возможно, даже месяцы", прежде чем жертвы будут репатриированы для захоронения.

"Горе, через которое проходят родные погибших, сейчас не нужно утешать. Они хотят ответов, они выражают гнев и возмущение, а также неизмеримую боль", - сказал он.

"Мне больно, как и всем канадцам. Я злой, как и все канадцы. Но в отличие от многих людей, у меня есть работа, которая сможет помочь этим семьям напрямую. Получение ответов на них - моя главная задача прямо сейчас", - добавил Трюдо.

Ранее "Страна" писала о том, что украинская сторона знала о попадании Иранской ракеты в украинский самолет МАУ еще до того, как это признали власти Исламской Республики.

Также мы сообщали, что тела погибших украинцев доставят на Родину 20-21 января.