19 января 2020 года. Крещенская прорубь
19 января 2020 года. Крещенская прорубь

В субботу, 18 января, канун Крещения. Или, как еще говорят, Крещенский сочельник.

А в воскресенье, 19 января, Богоявление Господне или Крещение. Именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордане.

"Страна" рассказывает о крещенских обрядах и приметах, как правильно окунаться в прорубь, какие блюда готовят на Крещение, какие молитвы читают и другое. 

Крещение. История праздника и как правильно окунаться

Крещение подразумевает духовное очищение. Считается, что в ночь 18 января вода становится святой. Именно поэтому многие прихожане окунаются в прорубь.

В православной вере таким образом человек как бы проходит второе рождение. Все недуги и переживания смывает святая вода. 

Икона Крещение Господне 

Окунаться в открытый водоем нужно до рассвета, то есть в ночь с 18 на 19 января. Принимать ванну накануне нельзя. Рекомендуется погружаться в воду с головой трижды, а после этого трижды перекреститься. Мысли в это время должны быть чистыми, без злых помыслов. 

Изначально считалось, что окунаться в прорубь нужно голыми. Однако сейчас мужчины используют плавки для купания. Женщины же могут окунаться в сорочках и белье. 

После купания в проруби нужно насухо вытереться полотенцем, надеть сухую одежду. Купить алкогольные напитки нельзя, а вот чай - пожалуйста. 

Подробнее о том, как купаться и святить воду на Крещение, читайте в нашем отдельном материале

Для тех, кто по разным причинам не может полностью нырять в холодную воду, могут пить крещенскую воду. Делать это нужно утром 19го января натощак, небольшими глотками. Также можно умываться крещенской водой. 

Крещенскую воду прихожане хранят на протяжении года, и пьют ее по ложечке. Считается, что эта жидкость - лучшее лекарство от духовных и физических болезней.  

Также Церковь рекомендует читать на Крещение специальную молитву. Это можно делать как дома, так и в храме. 

Молитва на Крещение

Что готовят на Крещение: три главных блюда

Считается, что стол на 19 января должен быть богатым.

Именно поэтому наши предки любили запекать поросенка - картофелем или овощами. Сейчас это очень дорогостоящее блюдо, которое можно заменить любым другим мясом. 

Также хозяйки пекут печенье - песочное или любое другое - в форме креста. 

Предлагаем внимаю самый простой рецепт печенья "Кресты". 

Для теста:

  • 1 стакан пшеничной муки,
  • 2 яйца,
  • 100 г сахара,
  • 150 г сливочного масла,
  • 2 столовые ложки рома или коньяка,
  • ванилин по вкусу,
  • щепотка соль,
  • щепотка корица.

Из теста готовятся колбаски в форме креста и запекаются на пергаментной бумаге в духовке до визуальной готовности. 

Также на Крещение готовят кутью - из знаков или риса, с орешками и сухофруктами. Некоторые добавляют по вкусу мед и мак.

Что можно и нельзя делать на Крещение

Крещение считается большим православным праздником. Поэтому существует ряд запретов. 

19 января запрещается брать в руки инструменты для шитья и вязания - иголки и спицы, а также ножницы. 

Ссориться и говорить недобрые слова в чей-либо адрес также нельзя. Считается, что это сулит неприятности как дома, так и на работе. 

В ночь с 18 на 19 января нельзя иметь супружескую близость. Также не рекомендуется давать и брать взаймы. Говорят, что в противном случае человек будет ходить в должниках весь последующий год. 

Еще категорически запрещается врать. Верующие говорят, что за это человек будет покаран. 

В целом же 18 и 19 января лучше прожить в спокойной обстановке. Помолиться, пораньше лечь спать. Выполнять работу по дому также нельзя. Физический труд является исключением только для тех, у кого с этим связана трудовая деятельность. 

Также считается, что до Крещения нужно убрать новогоднюю елку.

Народные приметы на Крещение 

Наши предки верили, что если в ночь с 18 на 19 января пойдет снег, значит, будет хороший урожай. 

Чем пасмурнее будет день, тем теплее и яснее грядет лето. 

Если на Крещение ударят сильные морозы, год будет засушливым. 

Метель предвещает затяжную зиму и позднее начало лета. 

Оттепель на Крещение сулит неприятности и сложный год. Именно поэтому наши предки радовались "крещенским морозам". 

Погода на Крещение, 19 января, в Украине

19 января 2020 года в Киеве ожидается небольшая минусовая температура -1, -2 градуса. ночь будет ясной, солнце выйдет утром, а днем прогнозируется облачность 

 

Что касается другим регионов Украины, синоптики прогнозируют ночью от 0 до -6 градусов, днем от +1 до +7 градусов. 

Где окунаться на Крещение в Киеве

В Киеве есть много популярных мест, где горожане окунаются на Крещение. Все они бесплатные. 

Среди них:

  • на пляже Гидпарка, 
  • в парке "Муромец" (бывший парк Дружбы народов),
  • по адресу Днепровская набережная 2А, 
  • на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора, 
  • на набережной Днепра возле Патриаршего Собора,
  • на Трухановом острове. 
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