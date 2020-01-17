В субботу, 18 января, канун Крещения. Или, как еще говорят, Крещенский сочельник.
А в воскресенье, 19 января, Богоявление Господне или Крещение. Именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордане.
"Страна" рассказывает о крещенских обрядах и приметах, как правильно окунаться в прорубь, какие блюда готовят на Крещение, какие молитвы читают и другое.
Крещение. История праздника и как правильно окунаться
Крещение подразумевает духовное очищение. Считается, что в ночь 18 января вода становится святой. Именно поэтому многие прихожане окунаются в прорубь.
В православной вере таким образом человек как бы проходит второе рождение. Все недуги и переживания смывает святая вода.
Икона Крещение Господне
Окунаться в открытый водоем нужно до рассвета, то есть в ночь с 18 на 19 января. Принимать ванну накануне нельзя. Рекомендуется погружаться в воду с головой трижды, а после этого трижды перекреститься. Мысли в это время должны быть чистыми, без злых помыслов.
Изначально считалось, что окунаться в прорубь нужно голыми. Однако сейчас мужчины используют плавки для купания. Женщины же могут окунаться в сорочках и белье.
После купания в проруби нужно насухо вытереться полотенцем, надеть сухую одежду. Купить алкогольные напитки нельзя, а вот чай - пожалуйста.
Подробнее о том, как купаться и святить воду на Крещение, читайте в нашем отдельном материале.
Для тех, кто по разным причинам не может полностью нырять в холодную воду, могут пить крещенскую воду. Делать это нужно утром 19го января натощак, небольшими глотками. Также можно умываться крещенской водой.
Крещенскую воду прихожане хранят на протяжении года, и пьют ее по ложечке. Считается, что эта жидкость - лучшее лекарство от духовных и физических болезней.
Также Церковь рекомендует читать на Крещение специальную молитву. Это можно делать как дома, так и в храме.
Молитва на Крещение
Что готовят на Крещение: три главных блюда
Считается, что стол на 19 января должен быть богатым.
Именно поэтому наши предки любили запекать поросенка - картофелем или овощами. Сейчас это очень дорогостоящее блюдо, которое можно заменить любым другим мясом.
Также хозяйки пекут печенье - песочное или любое другое - в форме креста.
Предлагаем внимаю самый простой рецепт печенья "Кресты".
Для теста:
- 1 стакан пшеничной муки,
- 2 яйца,
- 100 г сахара,
- 150 г сливочного масла,
- 2 столовые ложки рома или коньяка,
- ванилин по вкусу,
- щепотка соль,
- щепотка корица.
Из теста готовятся колбаски в форме креста и запекаются на пергаментной бумаге в духовке до визуальной готовности.
Также на Крещение готовят кутью - из знаков или риса, с орешками и сухофруктами. Некоторые добавляют по вкусу мед и мак.
Что можно и нельзя делать на Крещение
Крещение считается большим православным праздником. Поэтому существует ряд запретов.
19 января запрещается брать в руки инструменты для шитья и вязания - иголки и спицы, а также ножницы.
Ссориться и говорить недобрые слова в чей-либо адрес также нельзя. Считается, что это сулит неприятности как дома, так и на работе.
В ночь с 18 на 19 января нельзя иметь супружескую близость. Также не рекомендуется давать и брать взаймы. Говорят, что в противном случае человек будет ходить в должниках весь последующий год.
Еще категорически запрещается врать. Верующие говорят, что за это человек будет покаран.
В целом же 18 и 19 января лучше прожить в спокойной обстановке. Помолиться, пораньше лечь спать. Выполнять работу по дому также нельзя. Физический труд является исключением только для тех, у кого с этим связана трудовая деятельность.
Также считается, что до Крещения нужно убрать новогоднюю елку.
Народные приметы на Крещение
Наши предки верили, что если в ночь с 18 на 19 января пойдет снег, значит, будет хороший урожай.
Чем пасмурнее будет день, тем теплее и яснее грядет лето.
Если на Крещение ударят сильные морозы, год будет засушливым.
Метель предвещает затяжную зиму и позднее начало лета.
Оттепель на Крещение сулит неприятности и сложный год. Именно поэтому наши предки радовались "крещенским морозам".
Погода на Крещение, 19 января, в Украине
19 января 2020 года в Киеве ожидается небольшая минусовая температура -1, -2 градуса. ночь будет ясной, солнце выйдет утром, а днем прогнозируется облачность
Что касается другим регионов Украины, синоптики прогнозируют ночью от 0 до -6 градусов, днем от +1 до +7 градусов.
Где окунаться на Крещение в Киеве
В Киеве есть много популярных мест, где горожане окунаются на Крещение. Все они бесплатные.
Среди них:
- на пляже Гидпарка,
- в парке "Муромец" (бывший парк Дружбы народов),
- по адресу Днепровская набережная 2А,
- на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора,
- на набережной Днепра возле Патриаршего Собора,
- на Трухановом острове.