В субботу, 18 января, канун Крещения. Или, как еще говорят, Крещенский сочельник.

А в воскресенье, 19 января, Богоявление Господне или Крещение. Именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордане.

"Страна" рассказывает о крещенских обрядах и приметах, как правильно окунаться в прорубь, какие блюда готовят на Крещение, какие молитвы читают и другое.

Крещение. История праздника и как правильно окунаться

Крещение подразумевает духовное очищение. Считается, что в ночь 18 января вода становится святой. Именно поэтому многие прихожане окунаются в прорубь.

В православной вере таким образом человек как бы проходит второе рождение. Все недуги и переживания смывает святая вода.

Икона Крещение Господне

Окунаться в открытый водоем нужно до рассвета, то есть в ночь с 18 на 19 января. Принимать ванну накануне нельзя. Рекомендуется погружаться в воду с головой трижды, а после этого трижды перекреститься. Мысли в это время должны быть чистыми, без злых помыслов.

Изначально считалось, что окунаться в прорубь нужно голыми. Однако сейчас мужчины используют плавки для купания. Женщины же могут окунаться в сорочках и белье.

После купания в проруби нужно насухо вытереться полотенцем, надеть сухую одежду. Купить алкогольные напитки нельзя, а вот чай - пожалуйста.

Подробнее о том, как купаться и святить воду на Крещение, читайте в нашем отдельном материале.

Для тех, кто по разным причинам не может полностью нырять в холодную воду, могут пить крещенскую воду. Делать это нужно утром 19го января натощак, небольшими глотками. Также можно умываться крещенской водой.

Крещенскую воду прихожане хранят на протяжении года, и пьют ее по ложечке. Считается, что эта жидкость - лучшее лекарство от духовных и физических болезней.

Также Церковь рекомендует читать на Крещение специальную молитву. Это можно делать как дома, так и в храме.

Молитва на Крещение

Что готовят на Крещение: три главных блюда

Считается, что стол на 19 января должен быть богатым.

Именно поэтому наши предки любили запекать поросенка - картофелем или овощами. Сейчас это очень дорогостоящее блюдо, которое можно заменить любым другим мясом.

Также хозяйки пекут печенье - песочное или любое другое - в форме креста.

Предлагаем внимаю самый простой рецепт печенья "Кресты".

Для теста:

1 стакан пшеничной муки,

2 яйца,

100 г сахара,

150 г сливочного масла,

2 столовые ложки рома или коньяка,

ванилин по вкусу,

щепотка соль,

щепотка корица.

Из теста готовятся колбаски в форме креста и запекаются на пергаментной бумаге в духовке до визуальной готовности.

Также на Крещение готовят кутью - из знаков или риса, с орешками и сухофруктами. Некоторые добавляют по вкусу мед и мак.

Что можно и нельзя делать на Крещение

Крещение считается большим православным праздником. Поэтому существует ряд запретов.

19 января запрещается брать в руки инструменты для шитья и вязания - иголки и спицы, а также ножницы.

Ссориться и говорить недобрые слова в чей-либо адрес также нельзя. Считается, что это сулит неприятности как дома, так и на работе.

В ночь с 18 на 19 января нельзя иметь супружескую близость. Также не рекомендуется давать и брать взаймы. Говорят, что в противном случае человек будет ходить в должниках весь последующий год.

Еще категорически запрещается врать. Верующие говорят, что за это человек будет покаран.

В целом же 18 и 19 января лучше прожить в спокойной обстановке. Помолиться, пораньше лечь спать. Выполнять работу по дому также нельзя. Физический труд является исключением только для тех, у кого с этим связана трудовая деятельность.

Также считается, что до Крещения нужно убрать новогоднюю елку.

Народные приметы на Крещение

Наши предки верили, что если в ночь с 18 на 19 января пойдет снег, значит, будет хороший урожай.

Чем пасмурнее будет день, тем теплее и яснее грядет лето.

Если на Крещение ударят сильные морозы, год будет засушливым.

Метель предвещает затяжную зиму и позднее начало лета.

Оттепель на Крещение сулит неприятности и сложный год. Именно поэтому наши предки радовались "крещенским морозам".

Погода на Крещение, 19 января, в Украине

19 января 2020 года в Киеве ожидается небольшая минусовая температура -1, -2 градуса. ночь будет ясной, солнце выйдет утром, а днем прогнозируется облачность

Что касается другим регионов Украины, синоптики прогнозируют ночью от 0 до -6 градусов, днем от +1 до +7 градусов.

Где окунаться на Крещение в Киеве

В Киеве есть много популярных мест, где горожане окунаются на Крещение. Все они бесплатные.

Среди них: