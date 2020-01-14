Главное управление ГСЧС в Киеве cо ссылкой на данные службы "103" сообщило о десяти пострадавших в происшествии у ТРЦ "Ocean Plaza", где под асфальт едва не ушел автобус с людьми, а сам торговый центр залило кипятком.

Из-за полученных травм семь человек попали в больницу. Информация об этом появилась на странице управления в Facebook.

Сообщается, что на улице Антоновича спасатели вынесли из автобуса и рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, 7 человек. После этого специалисты вытащили транспорт из ямы, которая образовалась вследствие прорыва теплосети.

В пресс-службе ГСЧС сообщили о том, что горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ "Ocean Plaza" вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

По состоянию на утро 14 января, на улице Антоновича вблизи Лыбидской площади перекрыто транспортное движение. В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20-К, 27, 51, 52, как передает пресс-служба КМДА.

В КП "Киевпастранс" призывают пассажиров и водителей спланировать свои маршруты с учетом этих изменений:

троллейбусы № 1 курсируют от ул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 42-Д - от ул. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 43 - от Кибцентр к Дарницкого пл. без заезда на Лыбидскую пл .;

троллейбусы № 50 - от ул. Милославская до Дарницкого пл .;

автобусы № 20 - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж / м "Корчеватое";

автобусы № 20К: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул. Маршальская;

автобусы № 27 - с. Пирогов в Демеевская пл .;

автобусы № 51 - от ст. м. "Красный хутор" до Демеевской пл .;

автобусы № 52 от ул. Закарпатская к Демеевская пл.

Ранее "Страна" публиковала фото затопления кипятком крупнейшего торгового центра в Киеве.

Также мы писали о том, что после прорыва теплотрассы у Ocean Plaza половина правого берега Киева может остаться без горячей воды.