По информации бывшего вице-премьера и экс-министра социальной политики Павла Розенко, для высокопоставленных чиновников зарплаты увеличились в 3,5-5 раз, а нардепам - в 2,5 раза.

Об этом Розенко написал в своем Facebook.

Он отметил, что увеличение оклада произошло во всех министерствах, а с 1 января зарплата увеличится в 2,5 раза и для депутатов Верховной Рады и будет превышать 100 тысяч гривен.

Скриншот: Facebook/ Павло Розенко

Напомним, что в декабре 2018 года Розенко, занимая должность вице-премьер-министра получил 84 тысячи 103 гривны в качестве зарплаты. Так, должностной оклад Розенко составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 357,69 гривен.

Ранее "Страна" рассказала, почему зарплаты в министерствах резко выросли до 200-400 тысяч гривен в месяц.

Также мы писали о том, что идеолог скандального проекта закона о медиа получил в Минкультуры в декабре более 400 тысяч зарплаты.