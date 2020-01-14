В России безрезультатно завершились переговоры участников многолетнего ливийского конфликта. Главком Ливийской национальной армии, генерал Халифа Хафтар в ночь на понедельник, 14 января, покинул Москву, не подписав документ о перемирии с представителями Правительства национального согласия (ПНС).

Хотя ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял как раз о подписании в Москве соглашения, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск.

Армия генерала Хафтара уже объявила, что "готова и полна решимости сражаться до достижения победы". Об этом передает DW.

Напомним, что после свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

ПНС под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Хафтара, помимо России, поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.