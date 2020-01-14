C сегодняшнего дня, 14 января, Microsoft прекратила расширенную поддержку операционной системы Windows 7. Таким образом, компания больше не будет предоставлять обновления для этой версии операционки. Информация об этом появилась на сайте компании.

Стоит отметить, что релиз Windows 7 состоялся 22 июля 2009 года. Несмотря на это, в мире насчитывается еще более 400 миллионов пользователей, использующих эту операционную систему. Конечно, пользователей не смогут насильно перевести на операционку следующего поколения, однако компания напоминает, что работать на компьютерах с этой версией Windows крайне опасно. Хакеры зачастую используют лазейки в устаревшей версии операционной системы для кражи данных и слежки.

Еще с апреля прошлого года Microsoft предупреждала пользователей о скором прекращении поддержки Windows 7 и предлагала переходить на Windows 10. А с 15 января 2020 года система начнёт выводить полноэкранные оповещения с описанием рисков использования "семерки".

Также компания не рекомендует устанавливать "десятку" на старых компьютерах, так как некоторые компоненты и драйверы этой ОС могут неправильно работать.

Напомним, ранее мы сообщали, в Google и Microsoft готовят технологическую революцию в мире виртуальных игр.

Также "Страна" писала о том, что в компании Microsoft тоже признались в грешке прослушивания пользователей.