В США появляются все новые и новые детали связанные со скандально известной украинской газовой компанией Burisma. Так достоянием гласности стали факты взлома ее серверов, которые были осуществлены хакерами из Главного разведуправления России (ГРУ), как передает The Washington Post.

Согласно данным издания, в ноябре прошлого года ГРУ начало кибер-фишинговую кампанию против Burisma Holdings, чтобы через учетные данные электронной почты ее сотрудников получить доступ к одному из серверов компании. Эти попытки стартовали практически одновременно с началом в Конгрессе США процесса об импичменте для Дональда Трампа.



По словам Орена Фальковица, генерального директора Area 1 Security (американская фирма по компьютерной безопасности - Ред.), которая и обнаружила эти виртуальные атаки, ГРУ удалось взломать серверы Burisma Holdings и еще нескольких ее дочерних компаний и партнеров. При этом он добавил, что неизвестно, к каким именно серверам российским шпионам удалось получить доступ.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Рябошапка заявил, что против компании Burisma в Украине нет никаких уголовных дел.