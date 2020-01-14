Детективы НАБУ сообщили о подозрении и.о. начальника Одесского областного управления государственной налоговой службы. Чиновницу подозревают в даче 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Налоговику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Как известно, исполняющей обязанности руководителя Одесской налоговой является Наталья Чеботарева.

"Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры ежемесячно предоставлять по 25 тысяч долларов. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников управления ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной", - пояснили в пресс-службе НАБУ.

После этого главный налоговик Украины Сергей Верланов решил отстранить от службы всю верхушку областной налоговой службы. О чем и заявил в соцсети.

"По ситуации в Одессе. Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены.

Немедленно применяю такие меры:

1. Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.



2. Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС ​​и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.



3. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников", - написал Сергей Верланов.





Фото: facebook.com/sergey.verlanov

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