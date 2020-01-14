Украина рассматривает все возможные варианты направленные на возможный созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН в том случае, если появятся убедительные доказательства того, что Иран преднамеренно сбил украинский Boeing-737.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Цензор.

"Такая возможность нами рассматривается. Но для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление дальнейших наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - рассказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что политическая стратегия Украины должна основываться на доказательствах.

"Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры... Количество погибших граждан Ирана, которые находились на борту этого лайнера, самое большое, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки", - заявил Данилов.

Ранее "Страна" сообщала, что глава иранской госкомиссии по расследованию крушения самолета МАУ посетит Украину.