Google открыл свой офис разработки в Украине
Компания Google открыла R&D-центр, или офис разработки, в Киеве, который будет работать на базе фирмы CloudSimple.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на свои источники.
Основателем компании CloudSimple является индийский бизнесмен Гуру Пангал. Годом ее рождения стал 2016-й. В ноябре 2019 года ее купили американцы.
К 2020 году у CloudSimple открылись 3 офиса: в Бангалоре (Индия), Киеве и главный в Санта-Клара (Калифорния, США). В киевском офисе трудятся около 30 человек.
Компания стала третьим из 8 офисов Google с R&D центром в Центральной и Восточной Европе.
Представители Google в Украине подтвердили, что CloudSimple присоединился к Google Cloud. В корпорации считают, что это поможет добавить новые возможности для пользователей.
Ранее "Страна" рассказывала, что Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев в 2019 году.
Мы также цитировали ноябрьское заявление представителей "Слуги народа" о том, что Google может перенести штаб-квартиру из Европы в Киев.