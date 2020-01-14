Компания Google открыла R&D-центр, или офис разработки, в Киеве, который будет работать на базе фирмы CloudSimple.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на свои источники.

Основателем компании CloudSimple является индийский бизнесмен Гуру Пангал. Годом ее рождения стал 2016-й. В ноябре 2019 года ее купили американцы.

К 2020 году у CloudSimple открылись 3 офиса: в Бангалоре (Индия), Киеве и главный в Санта-Клара (Калифорния, США). В киевском офисе трудятся около 30 человек.

Компания стала третьим из 8 офисов Google с R&D центром в Центральной и Восточной Европе.

Представители Google в Украине подтвердили, что CloudSimple присоединился к Google Cloud. В корпорации считают, что это поможет добавить новые возможности для пользователей.

Ранее "Страна" рассказывала, что Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев в 2019 году.

Мы также цитировали ноябрьское заявление представителей "Слуги народа" о том, что Google может перенести штаб-квартиру из Европы в Киев.