Очевидцы рассказали подробности происходящего в киевском торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, который вечером 13 января затопило кипятком после прорыва теплотрассы. Впечатлениями они поделились с изданием "Факты".

Горячая вода из магистрального трубопровода теплосети хлынула на первый и подземные этажи ТЦ. По словам киевлянки Ирины, оказавшейся в тот момент в здании, многие получили ожоги ног.

"Там творился настоящий ад! Люди, которые оказались на нулевом этаже, пытались убежать от горячей воды. Те, кому это не удалось, кричали… Воды было по щиколотку. Кипяток. Этого достаточно, чтобы получить ожоги. Некоторые, спасаясь, запрыгивали в продуктовые тележки, чтобы не пострадали ноги. Потом сидели в этих тележках и ждали, пока их эвакуируют. Явно пострадали и охранники, которые, эвакуируя людей, сами бегали в кипящей воде" - рассказала женщина.

В момент аварии она вместе с мужем сидела в ресторане на втором этаже Ocean Plaza. О произошедшем узнала от официантки. Сотрудники ресторана посоветовали посетителям уходить.

"А потом уже охранник показывал нам, куда идти дальше. На первом этаже был пар от кипятка. Но масштаб катастрофы мы осознали, когда посмотрели на нижний этаж. Там повсюду был кипяток… На улице пара было еще больше. Я сначала вообще ничего не видела, даже собственной руки. Потом рассмотрела машины "скорой", в которые грузили пострадавших… Сильно затопило ресторан "Руккола". Там разбиты стекла, и выглядит он как будто после стихийного бедствия…" - поделилась воспоминаниями Ирина.

Еще одна очевидица по имени Елена успела подняться на второй этаж буквально за минуту до потопа.

"Скупилась в "Ашане" и поднялась на лифте на этаж с аквариумом. Как только вышла из лифта, услышала громкие крики. Посмотрела вниз, а там люди, как в каком-то кино, пытались убежать от нахлынувшей на них воды. Они бегут, а вода их догоняет… В соцсетях писали, что кто-то получил ожоги. Это правда, я сама это видела. Видела продавщицу, которая оказалась в кипящей воде в синих туфлях-лодочках и тоненьких колготках. Когда ее выносил охранник, она снимала эту обувь… А окажись люди в тот момент в лифте на нулевом этаже, они бы просто сварились в кипятке! Что касается охранников, то те, которые были на первом этаже, помогали людям выбраться. А вот те, кто был выше, в основном просто стояли и наблюдали за происходящим. Они сами как будто растерялись…" - сказала Елена.

Женщина живет недалеко от Ocean Plaza и утверждает, что подобные прорывы случались уже не раз.

"За 50 лет, которые я тут живу, никто ни разу не менял трубы. Их только ремонтировали после очередного прорыва. А прорывы здесь случаются часто. На самом деле здесь опасно ходить и ездить: никогда не знаешь, что может произойти... И если проблему не решать глобально, этот случай явно будет не последним", - констатировала Елена.

Как писала "Страна", после прорыва теплотрассы у Ocean Plaza половина правого берега Киева может остаться без горячей воды.

Мы также рассказывали, как спасатели эвакуировали людей из транспорта, застрявшего из-за реки кипятка на дороге.