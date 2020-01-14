Полмиллиона для госсекретаря: сколько должна получать власть

Главным скандалом вчерашнего дня стали зарплаты власти. Периодически эта тема будоражит общество, однако скандалом дня становится нечасто. В последнее время уже всплывали новости, что отдельные замы министров получают зарплаты больше 100 тысяч гривен, но это как-то гасло.

А вот вчерашнее сообщение о зарплатах руководства Минкульта взорвало всех.

Шесть руководителей Министерства культуры получили за декабрь в общей сложности 2 млн гривен, причем двое из них – 400-500 тысяч на каждые руки.

На фоне новостей из Минкульта прошла информация о том, что принято принципиальное решение о повышение зарплат руководителей министерств в несколько раз, и с Нового года шестизначные выплаты станут нормой. Причем и у нардепов тоже, которые будут получать более 100 тысяч. Все это вместе и вызвало возмущение, катализатором которого выступили минкультовцы.

Конечно, все понимают, что 20-30 тысяч зарплаты у министра – это тоже ненормально. Люди на таких должностях должны получать больше.

Однако теперь уже, похоже, пошел явный перегиб в другую сторону.

У власти должны быть высокие зарплаты, чтобы она не крала. Но эта власть должна быть профессиональной.

А пока из Минкульта вышел только скандальный законопроект о контроле за СМИ, за который не только зарплату нельзя давать, но и нужно конфисковывать все, что есть. И от Минэкономики вышли только законопроект по земле и Трудовой кодекс, о которых никто ничего хорошего не скажет.

Кроме того - важный вопрос в разрыве между зарплатами руководящего состава и рядовых сотрудников. Когда он достигает цифры в 50-100 раз, эта ситуация уже выглядит явно ненормальной.

К чему приведут штрафы за кнопкодавство?

Вчера Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы и даже уголовную ответственность за одну из самых скандальных проблем украинского парламента – кнопкодавство. В теории этот закон, конечно, правильный, однако нужно посмотреть, как он будет действовать на практике. Потому что в Украине со времен ее образования действует принцип, по которому закон – это только для врагов. А как будет, когда для самой власти кровь из носу нужно будет добрать 3-5 голосов депутатов, которых нет в зале, – это еще вопрос.

Но пока следует констатировать, что принятый нынешним монобольшинством пакет законов о работе парламента может полностью изменить его лицо. В ситуации, когда, с одной стороны, депутаты лишились неприкосновенности (точнее, парламентской защиты от Генпрокуратуры), а с другой – их всеми способами принуждают находиться в зале, у элиты бизнеса отпадает всякая мотивация покупать мандат.

И результатом этой реформы может стать создание массовой касты профессиональных политиков, чьей основной профессией и будет борьба за места в парламенте. А с другой стороны, помимо уже существующего закулисного влияния олигархов, возникнут непубличные лоббистские конторы, которые будут решать вопросы более мелкого (чем олигархический) бизнеса. В общем, это может быть что-то похожее на американский Конгресс, но, естественно, с местной спецификой.

ГПУ Рябошапки: Трубе – дело, Стерненко – свобода

Генпрокуратура открыла уголовное производство против недавно уволенного руководителя Госбюро расследований Романа Трубы. Этому факту, возможно, не стоило бы уделять много внимания (ведь сейчас ГПУ обязана открывать производство едва ли не по всем поступающим в нее заявлениям), если бы не тот факт, что дело открыто именно за те действия Трубы в бытность главой ГБР, которые получили поддержку избирателей Владимира Зеленского и большинства общества в целом. То есть за открытие уголовных дел по преступлениям бывшего президента Петра Порошенко. И если бы не тот факт, что дело против Трубы открыто по заявлению депутата от фракции Порошенко Алексея Гончаренко.

В сумме эти факты укладываются в уже фактически неопровержимую систему, из которой становится очевидно, что нынешний генпрокурор является большим защитником прошлого режима и его преступлений, чем его предшественник Юрий Луценко.

Оперативно открывая дело на Трубу, Рябошапка лично тормозит расследование по одесскому радикалу-убийце Сергею Стерненко. Но и это еще не все. Как выяснилось вчера из очередной переписки "Джокера", Рябошапка поддерживает тех, кого МВД обвинило в убийстве журналиста Павла Шеремета. Насколько обоснованы обвинения ведомства Арсена Авакова – это другой разговор. Но сейчас важно то, что генпрокурор в подобных вопросах должен быть объективным, а не становиться на одну из сторон.

Пока же явно складывается образ генпрокурора, который покрывает преступников из прошлой власти и радикалов-убийц. И возникает два вопроса: по чьей инициативе Рябошапка был назначен и почему Зеленский до сих пор его не уволил?

ЕС срывает иранские планы Трампа?

Вчера был, по сути, первый день, когда атмосфера вокруг Ирана перестала накаляться. В течение девяти дней мир с тревогой ожидал чего угодно – вплоть до американо-иранской войны. Но похоже, что худшего сценария можно будет избежать. Правда, с репутационными потерями для двух главных игроков этой истории: иранских властей и президента США Дональда Трампа.

Вчерашняя разрядка стала возможна после того, как Евросоюз отказался вводить санкции против Ирана за сбитый украинский "Боинг". И одновременно призвал Тегеран не выходить из ядерной сделки (которую разрушает Трамп).

Для руководства Ирана это вполне приемлемый выход из ситуации, в которой оно уже не могло рассчитывать на какой-либо позитив. А вот для Белого дома отказ Евросоюза играть по американскому сценарию даже после гибели 176 человек – очень неприятный сигнал.

Тем более, что при отсутствии поддержки со стороны союзников по НАТО (и противодействии нижней палаты Конгресса) военная операция против Ирана становится практически невозможной.

Правда, в предыдущие пару дней Белый дом видел альтернативу в массовых акциях протестов, которые могли перерасти в иранский аналог Майдана. Однако Тегеран уже справлялся с подобными проблемами, и, судя по всему, справится и сейчас. После заявления Евросоюза становится понятно, что там вовсе не заинтересованы в каких-либо изменениях, которые пойдут на пользу Трампу. В этих изменениях сегодня не заинтересованы и американские демократы, имеющие сеть НГО по всему миру. А сил Трампа и его республиканцев на революцию в целом Иране не хватит.

Чародей Бромберг и его Электроник

Режиссер Константин Бромберг умер сразу после новогодних праздников, одним из обязательных атрибутов которых является его фильм "Чародеи". У Бромберга была странная судьба: безусловно талантливый режиссер, он за три года – с 1979 по 1982 – снял два гениальных фильма ("Приключения Электроника" и "Чародеи"), но вся его остальная жизнь осталась за кадром.

Хотя даже нельзя сказать, что это было результатом зажима со стороны советской власти, – наоборот, за "Электроника" Бромберг получил Государственную премию. Казалось бы, все дороги открыты – но после "Чародеев" Константин Леонидович практически перестал снимать, а в конце 1990-х и вовсе уехал в Америку. И остается только пожалеть о других гениальных фильмах, которые так и остались неснятыми.

Впрочем, уже одни "Чародеи" обеспечили режиссеру "новогоднее" бессмертие. И целое поколение навсегда останется ему благодарно за "Электроника", который стал для десятков миллионов советских детей открытием нового кино. Причем, по сути, "Приключения Электроника" – это была первая ласточка детского постсоветского кино, поскольку из советского в нем только пионерские галстуки.

На центральном уровне в Украине память умершего режиссера чтить точно не будут. Хотя Бромберг, родившийся в Харькове и снявший лучшие фильмы на Одесской киностудии, к Украине явно имеет больше отношения, чем Игорь Сикорский и Казимир Малевич. Но, может быть, хотя бы власти Харькова и Одессы догадаются, что легендарный режиссер заслужил, чтобы улицы этих городов носили его имя.