В результате прорыва теплотрассы у ТРЦ Ocean Plaza горячая вода залила весь первый и минус первый этажи самого большого в украинской столице торгового-центра.

Прорыв теплотрассы произошел сразу в десяти местах, сообщает источник "Страны".

Завтра в Океан Плазе объявлен выходной, чтобы заинтересованные лица могли оценить размер убытков.

"Четыре раза за последние четыре года в одном и том же месте на улице Антоновича происходит глобальная авария теплосетей! А у этих д...бов - неправильно построенные ТЦ!", возмущается близкий к руководству Океан Плаза источник.

По окончательным данным, всего пострадали девять человек. Их всех доставили в ожоговое отделение с повреждениями. Погибших нет.

"На место прибыл заммэра Кличко - Пантелеев и сходу заявил, что торговый центр неправильно построен, поэтому случилось то, что случилось", - рассказал источник.

Известно, что в ТРЦ Океан Плаза на нижних этажах находится продуктовый гипермаркет "Ашан".

Как стало известно, теплотрасса подключена к ТЭЦ-5, что означает, что половина правого берега может остаться без горячего водоснабжения в ближайшее время.

"Затопило также переход на станции метро Лыбидская, где размещено до сотни киосков, которые находились на балансе благоустройства города, но работали без документов уже два года. Из-за этого убытки пострадавшим предпринимателям скорее всего никто не возместит", - сообщает источник Страны.

"Повреждения магистрального трубопровода (диаметр 1000 мм) теплоснабжения от ТЭЦ-5 произошло около 19:00 13 января и привело к утечке теплоносителя со значительной температурой, в результате чего 9 человек получили ожоги. По нашей информации тяжелых травм нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - цитирует Пантелеева пресс-служба мэрии в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

Он отметил, что тепловики проведут работы по разрытию, после чего определят, сколько времени продлится устранение повреждения.

По словам Пантелеева, жители Голосеевского района будут переподключены на другие сети теплоснабжения.

"Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения", - прокомментировал заместитель председателя КГГА.

Он также отметил, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, была построена в 1987 году.

"Летом, во время гидравлических испытаний, повреждений обнаружено не было", – заявил чиновник.

По информации Пантелеева, аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" откачивают воду и сразу после этого начнут переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры на другие теплоисточники.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что в 2019 заменили 130 км аварийных трубопроводов. В 2020 планируются "еще большие масштабы ремонтных работ во избежание аварий. Ведь почти 80% теплосетей являются изношенными и требуют замены. Ежегодно необходимо менять около 170 км теплосетей", - отметил Пантелеев.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям г.Киева, состоянием на 21.30, спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам.

КП "Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу горячей воды, начало ее откачку. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.

"Страна" внимательно следит за ситуацией вокруг данного инцидента.