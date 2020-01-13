Прокуроры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар. Из-за его трагических последствий погибли 16 человек", - говорится в сообщении.

По данным облпрокуратуры, по результатам плановой проверки учебного заведения в июне 2014 года сотрудники Одесского областного управления ГСЧС составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. В то же время, завхоз не предприняла мер по устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

"Следует отметить, что несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году", - отмечается в сообщении прокуратуры.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Ход расследования находится на контроле у руководства областной прокуратуры.

Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. и забрала 16 человеческих жизней.

Мэрия Одессы выделила 3,6 млн семьям погибших и пострадавшим от пожара.