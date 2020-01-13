В момент прорыва трубы с кипятком у ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве едва под асфальт не ушел автобус с людьми.

К счастью, пассажиров из маршрутки успели вовремя эвакуировать, передают в ГСЧС.

"Состоянием на 21.30 спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", которые были подтоплены после прорыва теплосети на ул. Антоновича в Киеве, пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам", - сообщили спасатели.

Отмечается, что информация о событии поступила спасателям в 20:38. На место выехали дежурные подразделения 27-й государственной пожарно-спасательной части.

"Спасатели эвакуировали из маршрутного такси четыре пассажира, а также троих граждан с рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали. Спасатели вынесли на руках из помещения пятеро человек. Кроме того, спасатели вынесли из здания потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – сказано в сообщении.

На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Как сообщалось, в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Все в результате инцидента пострадали девять человек. Ожидается, что часть правого берега останется без горячей воды.