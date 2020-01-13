Масштабный прорыв теплосети возле киевского торгового центра Ocean Plaza 13 января привел к коммунальному коллапсу, может оставить без горячего водоснабжения половину столичного правого берега.

Об этом передает корреспондент "Страны" со слов чиновников КГГА, которые дали срочный брифинг возле места аварии.

По словам чиновников, на месте ЧП будет полностью снят асфальт - "метров двести-триста".

"Около 80% сетей в Киеве изношенные и требуют замены. В прошлом году началась замена. Нужно пять лет, чтобы заменить все теплосети. Тут мы не планировали их менять, она не была остро аварийной", - сказали представители администрации.

Также сотрудники КГГА добавили, что прорвавший участок теплосети - это магистральный трубопровод.

"Эта сеть подключена к ТЭЦ-5. Это магистральный трубопровод, в нем 19,5 атмосфер. Обеспечивает горячей водой половину правого берега", - говорят чиновники.

По словам заместитель председателя КГГА Петра Пантелеева, жители Голосеевского района будут переподключены на другие сети теплоснабжения.

"Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети", - сказал зам председателя КГГА.

Он также отметил, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, была построена в 1987 году.

"Летом, во время гидравлических испытаний, повреждений обнаружено не было", –подчеркнул чиновник.

По информации Пантелеева, аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" откачивают воду и сразу после этого начнут переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры на другие теплоисточники.

Ранее "Страна" рассказывала, как спасатели эвакуировали людей из ТЦ и транспорта, оказавшегося в водном плену.

Мы также публиковали видео, как люди пытаются выбить стекла, чтобы вырваться из залитого кипятком торгового центра.