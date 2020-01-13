В результате вечернего прорыва трубы с горячей водой возле ТЦ Ocean Plaza пострадали девять человек.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям г.Киева спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам.

Как сообщили в КГГА, по адресу улицы Антоновича, 176 произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и началась ее откачка. Движение транспорта частично ограничено.

В результате прорыва пострадали девять человек, они госпитализированы с ожогами, но "тяжелых нет".

"Сейчас происходит переподключение домов. Мы переключаем их на другие источники снабжения горячей водой и отоплением", - сообщает замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, эта сеть подключена к ТЭЦ-5, в результате отключения которой без горячей воды останется половина правого берега. "Это магистральный трубопровод, в нем 19,5 атмосфер. Обеспечивает горячей водой половину правого берега", - отметили на брифинге.

По словам чиновника, на месте ЧП будет полностью снят асфальт, "метров двести-триста". "Около 80% сетей в Киеве изношенные и требуют замены. В прошлом году началась замена. Нужно пять лет, чтобы заменить все теплосети. Тут мы не планировали их менять, она не была остро аварийной", - сказал Пантелеев.

"Мы разработаем маршрут объезда здесь - общественного транспорта и личного. План будет размещен в СМИ", - завершил Петр Пантелеев.

"Страна" внимательно следит за событиями возле ТЦ.

Ранее мы публиковали фото с места потопа.