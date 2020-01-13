Сегодня, 13 января, один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева Ocean Plaza возле метро "Лыбедская" затопило кипятком из прорвавшей теплотрассы.

В сети интернет появилось видео, как оказавшиеся в горячем плену посетители или сотрудники ТЦ пытаются выбить стекло, чтобы вырваться на улицу.

Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал "Perepichka News".

Видео: Telegram/ Perepichka News

На записи видно, как мужчина огнетушителем бьет в стекло "Грузинского кафе" на первом этаже. Однако окно не поддается.

Сообщают о десяти пострадавших, которые получили ожоги разной степени тяжести.

Ранее "Страна" публиковала фото дымящихся паром окрестностей торгового центра.

Мы также приводили первые видео очевидцев чрезвычайного происшествия в районе станции столичного метрополитена "Лыбедская".