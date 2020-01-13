Из-за масштабного прорыва теплосети, в результате которого затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza и близлежащие улицы, спасателям пришлось эвакуировать людей.

Так, Telegram-канал "Политика Страны" сообщает, что были выведены в безопасное место пассажиры маршрутного автобуса "Богдан", оказавшегося в реке из кипятка.

"Вокруг "Океан Плаза" огромные дыры в асфальте, в которые чуть не провалился автобус. Как передают "Стране" очевидцы, именно здесь прорвали трубы. Людей из маршрутки успели эвакуировать".

Об эвакуации сообщает в Facebook и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киева.

Как сказано в посте ГСЧС, в результате прорыва теплосети на улице Антоновича, 174 произошел подмыв асфальтового покрытия. В яму частично провалилось маршрутное такси.

Информация о событии поступила спасателям в 20:38. На место выехали дежурные подразделения 27-й государственной пожарно-спасательной части.

"Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажиров, а также 3 граждан из рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек. Спасатели вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – говорится в соцсети.

Скриншот: Facebook/ DSNSKyiv

Сейчас на месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Ранее "Страна" публиковала видео с места происшествия.

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