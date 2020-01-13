Исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей Украины подозревают в попытке дать взятку.

Как сообщают в НАБУ, ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного часть 3 ст. 369 УК - "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. В благодарность за это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой.

"Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, по словам самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем взаимодействии с должностным лицом региональной прокуратуры", — отмечается в заявлении НАБУ.

По информации одесского издания Думская, речь идет об и.о. начальника ГУ ГНС в Одесской области Наталье Чеботаревой, которая занимает эту должность с сентября 2019 года. Она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский пообещал помочь Антикоррупционному суду наказать топ-взяточников.

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