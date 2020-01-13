В Киеве вечером 13 января затопило кипятком второй по величине торгово-развлекательный комплекс города Ocean Plaza Mall, который находится у метро "Лыбедская". В соцсетях появились фотографии очевидцев происшествия.

Фото: Facebook/ kate.zharkih.5

Возможной причиной потопа стал прорыв теплотрассы: из-под земли у ТЦ фонтанирует горячая вода. Она затопила проезжую часть и первый этаж торгового центра.

Проезжая часть улицы Антоновича возле Ocean Plaza повреждена в нескольких местах. В одну из образовавшихся на дорожном полотне ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадало несколько припаркованных автомобилей.

О масштабах случившегося пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Вокруг Ocean Plaza огромные дыры в асфальте, в которые чуть не провалился автобус. Как передают "Стране" очевидцы, именно здесь прорвали трубы. Людей из маршрутки успели эвакуировать.

Фото: Евгений Опанасенко для "Страны"

Также известно, что из залитого первого этажа торгового центра охрана эвакуировала людей. А посетители на втором этаже не могут выбраться из здания.

Ранее "Страна" публиковала видео с места сегодняшнего ЧП.

Это не первое подобное происшествие в столице. Весной мы писали, как улицу на Борщаговке залило горячей водой.