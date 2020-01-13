Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги, так как они, по его мнению, являются самозанятыми. Об этом он заявил в беседе с агентством Росбалт.

Парламентарий отметил, что домохозяйки не относятся ни к одной социальной категории. Они не являются инвалидами, студентами и уже вышли из декретного отпуска. "Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?", - задается вопросом Вострецов.

Он отметил, что, по его данным, в России порядка 20 млн человек уклоняются от уплаты налогов и предложил разыскать их. "У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними", - заявил депутат. Вострецов также заявил, что из-за недобросовестных налогоплательщиков у учителей и врачей маленькие зарплаты, так как бюджет недополучает "триллионы рублей".

В то же время, предложение депутата не вызвало восторга в "Единой России". Там объявили его предложение его личной позицией, которые фракция не поддерживает, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

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