Сегодня, 13 января, крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Киева - Ocean Plaza (Океан плаза) - затопило кипятком.

Горячая вода растекается по улице возле Антоновича, 176, где расположен ТРЦ.

Официально сообщается о девяти пострадавших. Они госпитализированы из торгового центра с ожогами. Некоторых людей спасатели выносили на руках.

Из маршрутного такси, которое едва не ушло под землю, эвакуировано от семи до 13 пассажиров.

Киевские чиновники организовали срочный брифинг. Они сообщили причину ЧП - прорыв изношенной магистральной трубы ТЭЦ-5, которая обеспечивает отоплением и горячей водой половину правого берега столицы.

Вечером в понедельник, по словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, проходит переподключение домов на резервные источники. Он пообещал, что киевляне не будут сидеть без отопления.

Потоп в Океан плаза. Фото и видео

Инцидент случился около 19 часов. Как видно ниже, был затоплен весь первый этаж Океан плазы. Вода мощным потоком стекала со ступенек.

Потоп внутри Океан Плазы. Фото с сайта ГСЧС

"Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек. Спасатели вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – говорится в сообщении ГСЧС.

Также пары кипятка везде вокруг торгового центра. Киевляне перепрыгивали через огромные горячие лужи.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, территорию вокруг ТРЦ оцепили.

Потоп возле Океан Плаза. Фото: Евгений Опанасенко для Страны

Очевидец ЧП рассказал нам, что "очаг" - возле Ocean Plaza (на фото ниже). Речь идет о большой яме, в которую мог провалиться автобус "Богдан" - его будут эвакуировать спасатели.

ЧП возле Ocean Plaza в Киеве. Фото: Евгений Опанасенко для Страны

Фото: Евгений Опанасенко для Страны

Пострадавшие при потопе в Океан плаза

Как официально сообщили киевские власти, пострадали девять человек. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Чтобы спастись от кипятка, киевляне выбивали стекла в ТРЦ.

Из маршрутки, фото которой опубликовано выше, эвакуировано от семи до 13 пассажиров, сообщает ГСЧС.

Причины и последствия потопа. Официальная позиция власти

Как сообщили в КГГА, по адресу улицы Антоновича, 176 произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды, и началась ее откачка.

Возле ТРЦ прошел брифинг КГГА. Как сообщили власти, прорыв трубы ТЭЦ-5. Пострадали девять человек, они госпитализированы с ожогами, но "тяжелых нет".

Данная сеть, по словам власти, подключена к ТЭЦ-5. Это магистральный трубопровод, в нем 19,5 атмосфер. Обеспечивает горячей водой половину правого берега, отметили на брифинге.

"Сейчас происходит переподключение домов. Мы переключаем их на другие источники снабжения горячей водой и отоплением", - сообщает Петр Пантелеев, замглавы КГГА. Он пообещал, что без отопления киевляне сидеть не будут.

При этом чиновник не сообщил, к какому количеству домов по состоянию на вечер понедельника не поступает горячая вода, а также сколько времени понадобится, что произвести переподключение.

По словам Пантелеева, на месте ЧП будет полностью снят асфальт, "метров двести-триста".

"Около 80% сетей в Киеве изношенные и требуют замены. В прошлом году началась замена. Нужно пять лет, чтобы заменить все теплосети. Тут мы не планировали их менять, она не была остро аварийной (хотя ранее там уже был прорыв труб, - Ред.)", - сказал Петр Пантелеев.

"Мы разработаем маршрут объезда здесь - общественного транспорта и личного. План будет размещен в СМИ", - подытожил замглавы КГГА.