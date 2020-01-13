Сегодня, 13 января, крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Киева - Ocean Plaza (Океан плаза) - затопило кипятком.
Горячая вода растекается по улице возле Антоновича, 176, где расположен ТРЦ.
Официально сообщается о девяти пострадавших. Они госпитализированы из торгового центра с ожогами. Некоторых людей спасатели выносили на руках.
Из маршрутного такси, которое едва не ушло под землю, эвакуировано от семи до 13 пассажиров.
Киевские чиновники организовали срочный брифинг. Они сообщили причину ЧП - прорыв изношенной магистральной трубы ТЭЦ-5, которая обеспечивает отоплением и горячей водой половину правого берега столицы.
Вечером в понедельник, по словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, проходит переподключение домов на резервные источники. Он пообещал, что киевляне не будут сидеть без отопления.
Потоп в Океан плаза. Фото и видео
Инцидент случился около 19 часов. Как видно ниже, был затоплен весь первый этаж Океан плазы. Вода мощным потоком стекала со ступенек.
Потоп внутри Океан Плазы. Фото с сайта ГСЧС
"Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек. Спасатели вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – говорится в сообщении ГСЧС.
Также пары кипятка везде вокруг торгового центра. Киевляне перепрыгивали через огромные горячие лужи.
Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, территорию вокруг ТРЦ оцепили.
Потоп возле Океан Плаза. Фото: Евгений Опанасенко для Страны
Очевидец ЧП рассказал нам, что "очаг" - возле Ocean Plaza (на фото ниже). Речь идет о большой яме, в которую мог провалиться автобус "Богдан" - его будут эвакуировать спасатели.
ЧП возле Ocean Plaza в Киеве. Фото: Евгений Опанасенко для Страны
Фото: Евгений Опанасенко для Страны
Пострадавшие при потопе в Океан плаза
Как официально сообщили киевские власти, пострадали девять человек. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
Чтобы спастись от кипятка, киевляне выбивали стекла в ТРЦ.
Из маршрутки, фото которой опубликовано выше, эвакуировано от семи до 13 пассажиров, сообщает ГСЧС.
Причины и последствия потопа. Официальная позиция власти
Как сообщили в КГГА, по адресу улицы Антоновича, 176 произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды, и началась ее откачка.
Возле ТРЦ прошел брифинг КГГА. Как сообщили власти, прорыв трубы ТЭЦ-5. Пострадали девять человек, они госпитализированы с ожогами, но "тяжелых нет".
Данная сеть, по словам власти, подключена к ТЭЦ-5. Это магистральный трубопровод, в нем 19,5 атмосфер. Обеспечивает горячей водой половину правого берега, отметили на брифинге.
"Сейчас происходит переподключение домов. Мы переключаем их на другие источники снабжения горячей водой и отоплением", - сообщает Петр Пантелеев, замглавы КГГА. Он пообещал, что без отопления киевляне сидеть не будут.
При этом чиновник не сообщил, к какому количеству домов по состоянию на вечер понедельника не поступает горячая вода, а также сколько времени понадобится, что произвести переподключение.
По словам Пантелеева, на месте ЧП будет полностью снят асфальт, "метров двести-триста".
"Около 80% сетей в Киеве изношенные и требуют замены. В прошлом году началась замена. Нужно пять лет, чтобы заменить все теплосети. Тут мы не планировали их менять, она не была остро аварийной (хотя ранее там уже был прорыв труб, - Ред.)", - сказал Петр Пантелеев.
"Мы разработаем маршрут объезда здесь - общественного транспорта и личного. План будет размещен в СМИ", - подытожил замглавы КГГА.