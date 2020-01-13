Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром". Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net.

"За контрактом должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств", - сказал он. Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен.

Отметим, что в 2018 году сотрудникам НАК "Нафтогаз Украины" выплатили премии в размере $20,7 млн за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту. Председатель правления компании Андрей Коболев получил 207 млн грн ($ 7,9 млн). Все полученные на счет в "Ощадбанке" гривны он перевел в доллары. После получения премии Коболев пообещал все заработанные в 2019 году деньги отдавать на благотворительность.

Напомним, что после денег от "Газпрома" Коболев и Витренко получат еще 25 миллионов долларов премии.

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