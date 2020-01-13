Второй по величине торгово-развлекательный комплекс Киева Ocean Plaza Mall, открытый в 2012 году, 13 января затопило кипятком. Видео ЧП появилось сразу в нескольких Telegram-каналах и аккаунтах в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что в воде плавает первый этаж торгового центра. Из-за потопа пришлось экстренно эвакуировать людей. При этом некоторые обварили кипятком ноги.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Видео: YouTube/ Cocosha Nelle

Кроме того, вся территория рядом с Ocean Plaza покрыта горячей водой и паром.

Фото: Facebook/ kate.zharkih.5

На улице провалился под асфальт автобус "Богдан". В районе ТЦ образовались огромные пробки.

Видео: Facebook/ kate.zharkih.5

Вероятно, причиной происшествия стал масштабный прорыв трубы.

Весной похожий случай был в Харькове, улицы которого заполнили тонны горячей воды из-за прорыва теплосети.

В Киеве это тоже далеко не первый случай. "Страна" писала, как в центре столицы бурный поток кипятка из поврежденной трубы обвалил асфальт под припаркованным джипом.