В Запорожье мужчина угодил в больницу с гайкой на половом члене, которую медикам пришлось снимать вместе со спасателями из коммунальной службы. Об этом сообщает местное издание "Индустриальное Запорожье".

По информации других запорожских изданий, гайку пострадавшему навинтила на пенис его жена - в качестве наказания за измену.

Несчастный обратился в городскую клиническую больницу №5, так как причинное место сильно опухло, и снять метиз самостоятельно он не мог. Врачи приготовили пострадавшего к операции, выбрив соответствующую область на теле, но потом решили призвать на помощь коммунальных спасателей из службы "Кобра".

Заместитель начальника "Кобры" Эдуард Нехорошев рассказал, как сотрудники службы снимали гайку.

"Мы часто этим занимаемся: это кольца, то наручники, то еще что-то. Опыт с кольцами есть, здесь в принципе та же ситуация. Под надпиленную поверхность, между нею и телом, подкладывается металлический предмет: щуп или от ножовки по металлу полотно. И сверху начинаем резать. Перепилили с одной стороны, перевернули, перепилили с другой стороны, две части разняли - и все. Человеку спасли писюн в общем-то, детородный орган", - похвалился результатами отлично проделанной работы спасатель.

Пострадавший из-за ревности мужчина. Фото: vesti.ua

Во время операции мужчина находился под наркозом. После оказания помощи он остался в больнице под наблюдением медиков.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Павлограде врачи спасли мужчину, который со второй попытки отрезал себе детородный орган.

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