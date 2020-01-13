Народный депутат фракции "Слуга народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк записал видео, на котором танцует под трек Рианны "Wild Thoughts". Спортсмен выложил ролик в своем Instagram.

В посте к видео Беленюк признался, что его уже несколько лет подряд зазывают в шоу "Танцы со звездами".

Видео: Instagram/ zhanbeleniuk

"Меня два года подряд зовут в "Танцы со звездами", но не уверен, что зритель готов к восприятию моей техники. Из архива: "Африканский народный танец в балаклавах", - подписал ролик Жан.

Видео прокомментировала украинская спортсменка, художественная гимнастка Виктория Мазур.

"Кубок "Танцев" твой", - пошутила она.

Ранее Беленюк демонстрировал в Facebook коллегам по парламенту, как отбиваться в случае нападения Олега Ляшко.

"Страна" публиковала фото спящего на заседании Рады спортсмена.