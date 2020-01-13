Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О признании движения пластов и особенностях государственной поддержки движения пластов и скаутов", принятый Верховной Радой 17 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Документ признает исторический вклад движения "Пласт" в образование детей и молодежи, получение и становление украинской государственности и создает основы государственной политики по содействию развитию движения пластов и скаутов.

Согласно закону, миссия этого движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, которая отражена в присяге "Пласта", клятве скаутов, их законах.

Документ дает возможность привлекать общественные организации скаутов и пластов к разработке и реализации государственных и местных программ. Кроме того, такие организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.

Среди прочего центральные органы исполнительной власти будут обязаны способствовать созданию за рубежом инфраструктуры украинского движения. На ее базе должны будут получать образование и воспитание на украинском языке.

В то же время вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность скаутских общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Этот закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, в начале сентября Зеленский ветировал проект закона о "Пласте". А в октябре Рада отправила проект на доработку.