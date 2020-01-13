Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" №410-IX, принятый парламентом 19 декабря 2019. Информация об этом появилась на официальном сайте президента.

"Документ упрощает процедуру представления финансовой отчетности политических партий, предусмотренную законом "О политических партиях", заменяя бумажную форму финансовой отчетности на электронную", - говорится в сообщении.

Пресс-служба президента отмечает, что согласно закону, после создания и запуска электронной системы отчетности представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн, на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и подавать их через электронную систему.

У НАПК есть шесть месяцев со дня вступления в силу этого закона, чтобі обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий. До начала работы этой электронной системы политсилы подают отчетность как прежде.

Данный закон также позволит донорам осуществлять взносы в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн. Отмечается, что если денежный взнос осуществлен физическим лицом, то выбранный способ осуществления банковской операции должен обеспечивать возможность идентификации этого лица.

Кроме того, закон четко определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий. Ожидается, что это будет способствовать качественной верификации финансовой отчетности перед ее проверкой в НАПК.

Документом также предусматривается усиление независимого внешнего и внутрипартийного контроля по финансированию деятельности партий и использования ими средств.

В пресс-службе добавили, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме подпункта 4 пункта 1 и пункта 4 раздела I этого закона, которые вступают в силу с 2021 года.

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