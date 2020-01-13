Ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США.

Так, зарплата Смелянского в 2020 году будет составлять почти 1,9 млн гривен в месяц или же 22,8 в год, что по текущему курсу НБУ составляет 951,2 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные первым секретарем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Линой Кущ в соцсети Facebook.

Учитывая, что согласно данным свободной энциклопедии Википедия годовая зарплата президента США составляет 400 тыс. долларов в год, Смелянский получит в 2,37 раза больше.

"Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении Кущ.

Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:

2018 - 571 966 гривен 70 копеек в месяц,

2019 - 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,

2020 - 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.

Фото: facebook.com

Зарплата главы "Укрпочты" в 1,9 млн гривен за месяц составит 22,8 млн гривен в год. (1,9 млн грн*12 месяцев= 22,8 млн грн). По текущему курсу НБУ это будет 951,2 тыс. долларов. То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тыс. долларов в год. (951,2 тыс долларов / на 400 тысяч долларов = 2,37 раза)

В период президентства Барака Обамы (с 2009 по 2017 год) зарплата президента США составляла 400 тысяч долларов США в год, также в период президентства Дональда Трампа запрлата главы государства сохранена на том же уровне ($400.000).

Однако действующий президент США Трамп заявил, что всю сумму этой зарплаты отдает на благотворительность, оставляя себе лишь один доллар.

Напомним, что рядовые зарплаты в Минкульте оказались меньше заработка Бородянского и замов в 100 раз.

также оказалось, что украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы.