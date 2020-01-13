У водителя, пострадавшего 12 января в тяжелом ДТП на автодороге Киев - Знаменка, обнаружили при себе наркотики. Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Авария произошла около 20 часов вблизи города Кагарлык. Водитель легковушки Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda. В результате его доставили в больницу с закрытым переломом бедра и травмами головного мозга.

При осмотре мужчины медики обнаружили в его носке блистер таблеток "Метадон". Полиция изъяла наркотическое средство для проведения экспертизы.

Фото и скриншот: Facebook/ pol.kyivregion

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и выясняют, был ли водитель Nissan в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено два уголовных производства: по ч.1 ст.309 (незаконное производство, приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта) и по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Летом "Страна" рассказывала, как в Киеве остановили водителя под кайфом в набитой наркотиками машине.

Мы также писали, что на Ибице полиция поймала водителя, в анализах которого нашли все известные наркотики.