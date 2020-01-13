Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время, заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Документ подписали глава правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Халед Мишри. По словам Лаврова, маршал Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех могут поставить подписи во вторник.

В проекте соглашения о перемирии, в частности, говорится, что стороны конфликта обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, отказаться от всех наступательных действий, принять меры по стабилизации ситуации в Триполи.

Напомним, что встреча ливийских лидеров в Риме сорвалась из-за плохой организации.

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