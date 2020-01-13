Президент Владимир Зеленский подписал закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который парламент принял 19 декабря 2019.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Так, документ определяет полномочия, порядок создания и работы временных следственных комиссий и временных специальных комиссий парламента. По закону, ВСК - это коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Отмечается, что комиссия может образовываться по осуществлению правосудия судом, установлению наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного преступления или по решению вопроса, являющегося предметом ее деятельности.

В пресс-службе президента добавили, что временная специальная комиссия - это временный орган парламента, который создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов существующих.

Эта комиссия осуществляет полномочия главного комитета, а также решает проблему финансового и материально-технического обеспечения ВСК и устанавливает ответственность за невыполнение требований закона.

Ранее сегодня президент Зеленский подписал закон о социальной защите ветеранов АТО с инвалидностью.

Также "Страна" писала о том, что в Раде создали ВСК , которая займется расследованиями дел главного футбольного чиновника Украины Павелко.