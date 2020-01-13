Днепровский районный суд Киева оштрафовал мужчину, который больше года назад в состоянии алкогольного опьянения оскорблял правоохранителей. Текст постановления суда опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как сказано в постановлении, 27 октября 2018 года рано утром мужчина - инвалид ІІ группы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции.

"В частности восклицал: "Мусора п@расы", чем нарушил общественное спокойствие и гражданский порядок", - говорится в документе.

В ходе судебного заседания сквернослов признал вину в содеянном. В суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство и назначил наказание в виде штрафа в размере семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - то есть 119 грн. Также суд освободил хулигана от уплаты судебного сбора.

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