Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты для людей с инвалидностью, которые являются ветеранами АТО на Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что изменения в законе о статусе ветеранов войны повышают уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО), а также волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других стран, которые получили инвалидность.

Также текст закона гласит, что ветераны получат право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, МВД и других центральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство военными формированиями.

В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде хотят создать кодекс соцзащиты украинцев.

Напомним, что в октябре Рада сформировала спецкомиссию по вопросам ветеранов.