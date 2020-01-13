В поезде сообщением Одесса - Харьков пассажиров донимали полчища тараканов, которые вольготно бегали по стенкам вагона. Фото и видео тараканьих забегов опубликовала в Facebook журналистка из Кременчуга Елена Семенова.

Скриншот: Facebook/ helen.semenova.1

"Тараканьи бега в поезде Одесса - Харьков, который выезжает в 19:21. Нам с этими соседями до Кременчуга сегодня ехать. Господин Евгений Кравцов (глава правления "Укрзализныци" – Ред.) - это норм? У нас, похоже, веселая ночь впереди. Жду реакции", - написала Елена.

Видео: Facebook/ helen.semenova.1

Ранее "Страна" публиковала снятое пассажирами в купе поезда Запорожье-Бердянск фото выросших грибов.

Мы также приводили комментарий эксперта по поводу грибов в вагоне. Он отметил, что эта поросль говорит о его непригодности к эксплуатации из-за сырости, застоя воздуха, плесени и аллергенов.