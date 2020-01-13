Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после принятия законопроекта о снятии моратория с продажи земли сельхозназначения купить или продать ее можно будет только в безналичной форме. Об этом передает агентство "Укринформ".

Эту и другие подробности министр озвучил во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы в агентстве.

"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись", - сказал Милованов.

По мнению чиновника, информирование о происхождении денег на покупку земли предохранит от прихода на рынок нелегальных денег.

Также министр рассказал, что на покупку земли можно будет взять кредит на льготных условиях.

"Государственная поддержка будет сосредоточена на удешевлении процентов для покупки земли. Мы ожидаем, что будет процент, под который можно будет брать кредит, до 3-5% годовых в гривнях. Это очень приемлемые льготные условия на уровне инфляции или меньше инфляции. Мы формально будем компенсировать банкам процентную ставку Национального банка. Это то, что называется учетной ставкой. Мы будем поддерживать тех, кто является маленьким фермером", - анонсировал Милованов.

Власти планируют создать фонд гарантирования кредитов, чтобы работающие на земле, но не имеющие кредитной истории люди смогли подать заявки в банки. Государство со своей стороны будет гарантировать риски, чтобы банки могли выдать кредиты.

Милованов отметил, что на помощь смогут рассчитывать лишь обладатели наделов до 500 (возможно до 1000) га земли. А холдингам или крупным хозяйствам, имеющим десятки тысяч гектаров, ее ожидать от государства не стоит.

"Общество требует недоступа иностранцев, и это гарантировано сегодня. Общество требует ограничения, поэтому 10 тысяч гектаров - это тот компромисс, который выглядит наиболее приемлемым", - добавил министр.

Милованов резюмировал, что оборот земель будет способствовать росту конкуренции. Громады также выиграют, ведь из-за повышения стоимости земли возрастут налоги.

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