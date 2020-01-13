Сегодня на брифинге представители Нацполиции очень скупо прокомметировали личность задержанного по подозрению в убийстве Амины Окуевой. Они даже не назвали его фамилии. Хотя она уже известна - Игорь Редькин, ранее несудимый киевлянин 1964 года рождения.

Полицейские лишь отметили, что он сам свою вину не признает. Также они сказали, что его банда подозревается и в других предступлениях. В том числе и в странах Евросоюза.

"Страна" выяснила фамилии членов группировки Ивана Редькина.

По информации наших источников в прокуратуре Киевской области, по версии следствия, Иван Редькин организовал преступную группировку киллеров совместно с двумя подельниками-киевлянами: 32-летним Сергеем Веремийчуком и 32-летним Павлом Липским (по данным полиции, все они свою вину отрицают).

Группировка была организована по образцу бригад 90-х годов – Иван Редькин возглавлял ОПГ, а его младшие "парнеры" Сергей Веремийчук и Павел Липский организовали "звенья", каждое из которых состояло еще из двух человек. То есть в "бригаде" Редькина числилось вместе с ним семь человек.

Редькин, Веремийчук, Липский, а также "рядовые бойцы" - Андрей С., Андрей К., Антон П. и Сергей К., были задержаны еще 16 сентября 2019 года.

Впрочем, по другим эпизодам – по подозрению в покушении 20 сентября 2016 года на Павла Зможного (директора предприятия "Капарол Украина") и по убийству 10 января 2019 года Павла Миленького (начальника отдела рекламы управления аренды и рекламы КП "Киевский метрополитен").

Но Редькину тогда удалось остаться на свободе - суд его, несмотря на тяжкие обвинения, отпустил на свободу.

Сергей Веремейчук числится в электронных реестрах учредителем пяти киевских организаций – "Легион ЛТД Плюс", ГО "Бойцовский клуб "Легион Киев", "Легион Автомотор", ООО "Г-ЛОГ", ООО "Ноби-Украина", а также зарегистрирован как физическое лицо – предприниматель.

Также Сергей Веремейчук – довольно известный киевский тренер по кикбоксингу от Киевской городской федерации кикбоксинга "WAKO".

Второй подельник Ивана Редькина – Павел Липский также был зарегистирован как физическое лицо–предприниматель. Основной вид деятельности, судя по электронным базам - спортивные и оздоровительные тренинги и процедуры.

Мотивы покушения на Павла Зможного - директора предприятия "Капарол Украина", по версии следствия, лежат в давнем хозяйственном споре этой фирмы с одним из предприятий, учредителем которого был Сергей Веремийчук. В электронных базах сохранилась фабула судебного иска фирмы "Капарол Украина" к предприятию "Г-Лог", которую возглавлял Веремейчук – по нему в 2015 году с "Г-Лог" было взыскано в пользу "Капарол Украина" 96 тысяч гривен в виде неустойки, убытков и судебных пошлин.

То есть, в этом случае киллеры могли действовать в "шкурных" интересах, попробовав отомстить бизнесмену, отсудившего у одного из лидеров ОПГ деньги. Мотивы покушения на начальника отделы рекламы пока неизвестны.

Впрочем, по информации "Страны", в полиции расследуют возможную причастность участников этой ОПГ к другим заказным покушениям и убийствам не только в Украине, а также связям с другими ОПГ – торговле оружием и взрывчаткой.

К слову, в полиции расследовали другие эпизоды преступной деятельности группы Редькина. А след его ДНК на автомате из которого убили Окуеву, был обнаружен почти случайно. Вопрос о том, участвовала ли группировка Ивана Редькина, или он лично, в покушении на Амину Окуеву (либо просто передала киллерам оружие), пока остается открытым.

Ранее мы писали о том, что подозреваемый в убийстве Амины Окуевой связан по бизнесу с нардепом от "Слуги народа".