В рамках очередного тура Украинской хоккейной лиги, в прошлую субботу в Киеве прошел матч между командой хозяев "Ледяные Волки" и командой "Кременчуг".

Гости уверенно контролировали ход игры и не давали противнику вплотную приблизиться к своим воротам. По итогу матч закончился разгромом со счетом 2:12 в пользу "Кременчуга".

Однако команда киевлян все же оставила эффектный след в этом противостоянии. Так, юный форвард "Ледяных Волков" Борис Андрющенко мастерски вышел один в один с голкипером и забил в ворота гостей потрясающую шайбу. Более того, форвард записал зрелищное видео на камеру GoPro, которая была прикреплена к его шлему на протяжении всего матча.

Видео: YouTube/ УХЛ

Ранее "Страна" рассказывала, что в матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Кременчугом" был поставлен уникальный в украинском хоккее рекорд. Защитник "барсов" Владимир Алексюк забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги.

Также мы писали, что президенты спортивных федераций Украины по таким олимпийским видам спорта как регби, хоккей, баскетбол, бокс и легкая атлетика обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, что страна прекратила выделять деньги для их деятельности.