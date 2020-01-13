В минувшем году Соломенский район Киева оказался самым криминальным районом столицы. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, которая обнародовала статистику вызовов экипажей полиции за 2019 год на своей странице в Facebook.

Сообщается, что за прошлый год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, которые поступили им через службу 102.

Статистика вызовов по районам:

Соломенский район -59 319. Дарницкий район - 59 133. Днепровский район - 58 082. Деснянский район - 57 918. Святошинский район - 56 884. Голосеевский район - 52 082. Оболонский район - 51 061. Шевченковский район - 50 568. Подольский район - 44 996. Печерский район - 44 728. Автодорога М-01 - 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

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