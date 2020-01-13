Патрульные Киева назвали самый криминальный район украинской столицы. Карта
В минувшем году Соломенский район Киева оказался самым криминальным районом столицы. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, которая обнародовала статистику вызовов экипажей полиции за 2019 год на своей странице в Facebook.
Сообщается, что за прошлый год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, которые поступили им через службу 102.
Статистика вызовов по районам:
- Соломенский район -59 319.
- Дарницкий район - 59 133.
- Днепровский район - 58 082.
- Деснянский район - 57 918.
- Святошинский район - 56 884.
- Голосеевский район - 52 082.
- Оболонский район - 51 061.
- Шевченковский район - 50 568.
- Подольский район - 44 996.
- Печерский район - 44 728.
- Автодорога М-01 - 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).
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