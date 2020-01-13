В Ассоциации городов Украины отреагировали на президентский законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию, который сегодня рассмотрел комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Проект закона специально для "Страны" прокомментировал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. По его словам, правка о полномочиях префекта поставит крест на местной демократии.

"Принципиальная правка, которая несет угрозу местной демократии в усилении полномочий префекта. Теперь он не только представитель исполнительной власти, но и контролер, а также суд в одном лице. Он сам приостанавливает акты и действия местного самоуправления. Все решения подпадают под его контроль. Это уже не надзор, а контроль. У префекта становится больше функций, чем у прокуратуры. Он может издавать наравне с органами местного управления указы, подменяя их собой. Фактически он становится единственным контролером и исполнителем, а его слова выше слов любого представителя власти на местах", - сказал Слобожан.

Он добавил, что префект наделяется неограниченным правом лишать полномочий любого градоначальника.

"Иными словами, любого мэра или депутата можно лишить полномочий решением префекта, и уже потом Конституционный суд будет разбираться. Но КС не может решать, были ли злой умысел или вина в решениях органов местного самоуправления в момент принятия ими решения", - констатировал собеседник "Страны".

Как мы писали ранее, нардепы хотят передать законопроект о децентрализации в Конституционный суд.

Мы также подробно рассказывали, что собой представляет проект децентрализации от президента.