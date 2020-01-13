Интернет-ассоциация считает, что законопроект "О медиа" внедряет цензуру среди субъектов в сфере телекоммуникаций и просит профильный комитет отправить законопроект на доработку. Об этом говорится в открытом письме ИнАУ, опубликованном на сайте ассоциации.

Ассоциация обращает внимание, что в ст. 61 законопроекта предлагается осуществлять регистрацию сервисов, которые предоставляются с использованием услуг поставщика электронных коммуникационных услуг, и сервисов, которые предоставляются через интернет.

Но, поскольку в тексте законопроекта отсутствует определение "сервиса", то эта норма фактически относится ко всем субъектам телекоммуникаций. "Фактически предлагается всеобщий учет и цензура деятельности субъектов в сфере телекоммуникаций, поскольку инициаторы законопроекта в тексте законопроекта не предоставили определения термина "сервис", - говорится в письме.

Также ИнАУ отмечает, что предлагаемое в законе определение термина "онлайн-медиа" может распространятся и на провайдеров телекоммуникаций, деятельность которых уже регулируется НКРСИ и законом "О телекоммуникациях". "Если инициаторы законопроекту под термином "онлайн-медиа" имеют в виду "интернет-СМИ", то это определение и другие положения законопроекта необходимо основательно доработать", - говорится в письме.

Также ассоциация подчеркивает, что ряд положений законопроекта из-за неточности термина "онлайн-медиа" возлагают на провайдеров обязанности ограничивать доступ к веб-сайтам, что не может быть сделано как технически, так и противоречит закону "О телекоммуникации".

"Просим по результатам рассмотрения в вашем комитете проекта Закона "О медиа" (№2693 от 27 декабря 2019), инициаторами выступают народные депутаты Ткаченко А.В., Потураев Н.Р., Кравчук Е.М. и другие, принять вывод о возвращении этого законопроекта субъектам законодательной инициативы на доработку", - говорится в письме.

При этом, комитет гуманитарной и информационной политики, который является профильным для данного законопроекта возглавляет один из его авторов – Александр Ткаченко.

Ранее "Страна" писала о том, что Комитет Рады сегодня рекомендовал принять законопроекты об увольнении членов Нацсовета и требований к владельцам провайдеров телесетей.

Также мы писали о том, что в Раде назвали закон о медиа нацистским и спросили, как быть с Кравчуком.