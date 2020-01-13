Офис генпрокурора совместно со Службой безопасности Украины начал допросы пленных, освобожденных в рамках обмена между Украиной и "ЛДНР" 29 декабря прошлого года.

Об этом информируют в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что на данный момент уже зафиксированы доказательства грубого нарушения представителями "ЛДНР" норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена рассказывали о пытках, применении физической силы, бесчеловечном обращении с пленными. В Офисе отметили, что выявленные факты нарушений являются признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В пресс-релизе Офиса генпрокурора говорится, что допросы проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также идентификации лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Ранее "Страна" писала, что уже в начале 2020 года начнется согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Также мы сообщали, что в "Оппоплатформе" призвали Зеленского после обмена пленными дать Донбассу особый статус.