В полиции заявили, что Игорь Редькин, подозреваемый в организации убийства бывшей участницы добровольческого батальона Амины Окуевой не признал своей вины. Об этом сообщают "Українськi новини".

Информацию о позиции Редькина рассказал на брифинге начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Информация о признании им вины отсутствует", - сказал сотрудник правоохранительных органов.

По словам Небитова, подозреваемый в устранении Окуевой также не признает свою вину в причастности к другим резонансным убийствам в Украине.

Также полицейский добавил, что убийство Окуевой было совершено по заказу. Он надеется на помощь международных партнеров в поиске заказчиков.

Как писала "Страна", 12 января глава МВД Украины Арсен Аваков объявил в соцсети о задержании убийц Амины Окуевой. Правда, потом выяснилось, что задержан один человек.

Мы также подробно рассказывали о самой убитой и ходе следствия по ее делу.