Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона знала о попадании Иранской ракеты в украинский самолет МАУ еще до того, как это признали власти Исламской Республики. Однако украинские власти предпочли придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции. Слова Данилова приводит издание The Washington Post.

"Уже не оставалось аргументов для того, чтобы все это отрицать", - считает Данилов.

Напомним, что что канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой. Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

"Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы", - заявил секретарь Совета безопасности.

Ранее мы сообщали, что главы Министерств иностранных дел пяти государств, граждане которых погибли при крушении украинского самолета МАУ под Тегераном, на этой неделе встретятся в Лондоне.