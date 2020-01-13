Ученые выяснили, в каком возрасте люди разных стран чувствует себя самыми несчастными: для развитых стран это 47,2 лет, для развивающихся, в том числе Украины - 48,2 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследование проводилось в Дартмутском колледже, что в Хановере (штат Нью-Гэмпшир, США) под руководством профессора Дэвида Бланчфлауэра.

Авторы работы изучили соотношения благополучия и возраста в 132 странах. Они выяснили, что для каждой страны существует U-образная "кривая счастья". Через нее проходит человек в течение всей жизни. В развитых странах (США, Канада, Великобритания, Германия, Япония) он достигает низшей точки в 47,2 лет. А в развивающихся (Украина, Россия, Польша, Турция, Китай) - в 48,2 года.

Траектория кривой зависит от величины средней зарплаты в стране и уровня продолжительности жизни.

Ранее "Страна" называла возраст, в котором большинство украинцев устраиваются на первую работу.

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