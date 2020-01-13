Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что необходимо привлечь к ответственности всех причастных к авиакатастрофе с участием самолета "Международных авиалиний Украины", вплоть до лиц в руководстве Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы ведомства, нельзя допустить, чтобы виноватым сделали стрелочника.

"Чего мы не хотим, так это чтобы указали на того солдата низшего звена и сказали, что этот парень нажал кнопку... Это ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Все... всех этих людей следует наказать ", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что украинские следователи, многие из которых были привлечены к изучению обстоятельств крушения малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году, должны играть ведущую роль в расследовании январской катастрофы.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей черных ящиков. Они (Иран - Ред.) обязались отдать их нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче черных ящиков", - сказал он.

Также министр считает необходимым привлечь экспертов из Франции и компании Boeing.

Ранее "Страна" публиковала видео работы украинских экспертов возле фрагментов сбитого лайнера в Иране.

Мы также сообщали, что главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли при крушении самолета МАУ, встретятся в Лондоне.